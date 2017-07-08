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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джон Чо сыграет во втором сезоне «Изгоняющего дьявола»

Второй сезон мистического триллера «Изгоняющий дьявола» от FOX формирует актёрский состав, и первым пополнением в касте оказался Джон Чо (фильмы «Стартрек: Возмездие», «Стартрек: Бесконечность» сериалы «Селфи», «Сонная Лощина») — он сыграет одну из основных ролей в продолжении, которое стартует в эфире 29 сентября.

Во втором сезоне божьи воины Томас Ортега (Альфонсо Эррера) и Маркус Лэнг (Бен Дэниелс), распрощавшись с вдоволь настрадавшимся в первом сезоне семейством Рэнсов, отправляются в погоню за злом, которое вот-вот проявит себя в новом месте. В путешествии по стране они знакомятся с бывшим детским психологом Эндрю Кимом (Джон Чо), возглавившим интернат для проблемных детей-сирот на уединённом острове у побережья Сиэтла. Один из воспитанников приюта становится жертвой одержимости, и экзорцисты мчатся на очередное поле битвы с извечным злом.

Джейсон Энслер режиссирует второй сезон, а над сценарием продолжает работать Джереми Слэйтер («Эффект Лазаря»); оба выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Ролином Джонсом, Рупертом Уайаттом и другими. Производство на контроле у 20th Century Fox Television и Morgan Creek Production.

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