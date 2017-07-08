Сборы фильмов в США за пятницу, 7 июля

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Человек-паук: Возвращение домой
Spider-Man: Homecoming$ 50,54348$ 50,5
- 2Гадкий я 3
Despicable Me 3$ 11,3−60,9%4535$ 126,5
- 3Малыш на драйве
Baby Driver$ 3,9−35,6%3226$ 48,0
- 4Чудо-женщина
Wonder Woman$ 2,9−32,9%3091$ 361,6
- 5Трансформеры: Последний рыцарь
Transformers: The Last Knight$ 1,8−63,0%3241$ 114,4
- 6Тачки 3
Cars 3$ 1,7−43,2%2702$ 129,8
- 7Дом
The House$ 1,5−55,3%3134$ 15,3
- 8Любовь — болезнь
The Big Sick$ 1,1+107,3%326$ 4,4
- 9Синяя бездна
47 Meters Down$ 0,9−38,4%1740$ 36,5
- 10Роковое искушение
The Beguiled$ 0,7−37,5%941$ 6,0