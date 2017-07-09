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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Студия Artland закрывается

Воистину, тяжёлые времена настают для аниме-индустрии, раз даже студии с многолетней и славной историей не могут свести концы с концами: вот, например, основанная в 1978-м студия Artland, на чьём счету самый первый «Макросс», «Мастер Мущи», «Легенда о героях галактики» и «Учитель-киллер Реборн», с 30 июня прекратила свою деятельность. А всё потому что по состоянию на декабрь 2016-го на компании висело долгов аж на 298 миллионов иен (больше 2,5 миллиона долларов), которые она оказалась не в состоянии погасить. Вроде бы во всём виновато злоупотребление аутсорсингом. Но это не точно.

Ещё в июне 2016 года Emon Animation Company (те самые китайцы, которые уже некоторое время без особого успеха пытаются ввинтиться в японский рынок анимационных сериалов) инвестировали в Artland некую серьёзную сумму, выкупив 51% акций, и даже планировали реструктуризацию компании. Но видимо, что-то пошло не так или просто даже китайских денег оказалось недостаточно, чтобы её спасти.

Кстати, аниме, которое войдёт в историю как последняя работа некогда прославленной студии, — сериал про демонические сиськи под названием «Грех: Семь смертных грехов». Наверное, в этом есть какая-то злая ирония. Или нет.

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