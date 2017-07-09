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City of Brass — рандомно генерируемый экшен в стиле арабских сказок

Любите ли вы атмосферу арабских сказок, заточенные под ближний бой экшены с видом от первого лица и рандомную генерацию уровней? Если ответ на все эти вопросы — да, то roguelike-экшен под названием City of Brass может оказаться вполне в вашем вкусе.

City of Brass взвалит на игроков роль прыткого вора, вооружённого хлыстом, мечом и хитростью. Того занесло в волшебный Медный город, улицы которого постоянно меняются, а число спрятанных в закоулках сокровищ уступает лишь количеству ловушек и монстров, их охраняющих. Есть там, впрочем, и дружелюбные существа — джинны, торгующие апгрейдами, исполняющие желания и обязующиеся помочь в финальной схватке в обмен на свободу.

Авторы обещают, что их генератор уровней построен так, чтобы создавать логичные, правдоподобные городские улицы, враги жестоки и разнообразны, а для опытных игроков будут заготовлены специальные модификаторы.

Предполагается, что Windows-версия экшена попадёт в Steam осенью этого года, а 2018 году игра доберётся до PS4 и Xbox One.

 
 
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Видео City of Brass (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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