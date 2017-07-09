Новости аниме — лучшее за неделю

- Лучшее аниме весны 2017 — голосование — выбираем самые интересные сериалы прошлого сезона.
- FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер — продолжение культовой классики выглядит культово и классически.
- Анонс полнометражного аниме «Укрась прощальное утро цветами обещания» — Мари Окада пробует себя в режиссуре на студии P.A. Works.
- «Остров» — анонс — экранизация новой визуальной новеллы от создателей «Плода Грисайи».
- Три анонса студии Trigger — фантастика, супергерои и новый сериал от режиссёра «Гуренн-Лаганна».
- Анонс полнометражной трилогии «Нулевой век» — студия Gainax загрузила себя экранизациями произведений Лэйдзи Мацумото на девять лет вперёд.
- «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер — в первом же тизере «Годзиллы» показывают Годзиллу. Эка невидаль!
- «Поход девочек после конца света» — анонс — постапокалипсис милых девочек.
- DARLING in the FRANKXX — авторы — собрались как-то дизайнер, дизайнер и дизайнер и решили сделать аниме. Наверняка с охренительным дизайном.
- «Грисайя: Призрачный курок» — анонс — прямое продолжение трилогии «Грисайя» с новыми героями.