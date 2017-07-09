Новые сериалы 10–16 июля

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История о двадцатилетнем Уильяме Шекспире и его появлении в Лондоне. Столица Соединённого Королевства образца XVI века — сама по себе представляла собой примечательную театральную сцену с её разнообразными соблазнами, опасностями и страстями. Молодому таланту придётся столкнуться с множеством препятствий и пережить не одно приключение на пути к немеркнущей славе великого драматурга. Создатели обещают свежий и смелый взгляд на Шекспира и его мир. И, чтобы подчеркнуть это, в пилоте будут использовать современный саундтрек.