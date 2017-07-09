Новые сериалы 10–16 июля

Сериальная неделя отметится тремя премьерами — в эфире стартуют костюмированная драма «Уилл», комедия «Друзья из колледжа» и триллер «Спасение». Вдобавок на телеэкраны возвращаются «Игра престолов», «Форс-мажоры» и «Штамм».
Понедельник, 10 июля
драма, исторический
В ролях Лори Дэвидсон, Оливия Деджонг, Колм Мини, Маттиас Инвуд, Джейми Кэмпбелл Боуэр, Эвен Бремнер
История о двадцатилетнем Уильяме Шекспире и его появлении в Лондоне. Столица Соединённого Королевства образца XVI века — сама по себе представляла собой примечательную театральную сцену с её разнообразными соблазнами, опасностями и страстями. Молодому таланту придётся столкнуться с множеством препятствий и пережить не одно приключение на пути к немеркнущей славе великого драматурга. Создатели обещают свежий и смелый взгляд на Шекспира и его мир. И, чтобы подчеркнуть это, в пилоте будут использовать современный саундтрек.
Среда, 12 июля
триллер, драма
В ролях Дженнифер Финниган, Сантьяго Кабрера
Создатель Элизабет Крюгер, Крейг Шапиро
Грейс Дэрроу совмещает непростую работу пресс-секретаря Пентагона с не менее сложной ролью матери-одиночки. Жизнь Грейс переворачивается, когда аспирант Массачусетского технологического института Лиам и технический гений Дариус сообщают ей, что через полгода в Землю врежется астероид, и всё живое на планете погибнет. Вовлечённая в секретную правительственную миссию по спасению человечества, Грейс изо всех сил старается уберечь свою семью от трагических новостей и проходит через испытания, с какими ещё никогда не сталкивалась.
драма
В ролях Гэбриел Махт, Патрик Адамс, Рик Хоффман, Меган Маркл, Сара Рафферти, Джина Торрес
Создатель Аарон Корш
История о нескучных буднях крупной юридической конторы «Пирсон & Хардман», изобилующих битвами за клиентов, грызнёй с конкурентами, а также запутанными взаимоотношениями сотрудников фирмы, которые от сезона к сезону становятся всё сложнее.
Пятница, 14 июля
комедия
В ролях Кигэн-Майкл Ки, Коби Смолдерс, Энни Парисс, Нат Факсон, Фред Сэвидж
В центре повествования — компания друзей, когда-то вместе поступивших на учёбу в Гарвард, а сейчас приближающихся к своему сорокалетию с богатым жизненным багажом за плечами, полным как успехов, так и неудач. Это комедийная история о запутанных и непростых взаимоотношениях, долгой дружбе, романтических привязанностях и ностальгии.
Воскресенье, 16 июля
драма, фэнтези
В ролях Шон Бин, Марк Эдди, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Николай Костер-Валдау
Создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс
Сюжет основан на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени».
Действие телесериала проходит на фоне политических интриг и впоследствии гражданской войны в борьбе за власть над вымышленным государством Семь Королевств. Долгая и кровавая история противостояния начинается с того, что король Семи Королевств Роберт Баратеон просит своего старого друга Эддарда Старка стать его новым Десницей — главным советником. Лорду Старку противостоят жена Роберта королева Серсея и её отец лорд Тайвин Ланнистер.
драма, триллер, мистика
В ролях Кори Столл, Дэвид Брэдли, Кевин Дюранд, Миа Маэстро, Джонатан Хайд, Рихард Заммель
Создатель Гильермо дель Торо, Карлтон Кьюз
В аэропорту им. Джона Кеннеди приземляется пассажирский авиалайнер с выключенным светом и закрытыми дверями. Эпидемиолог Эфраим Гудвезер и его команда отправляются на разведку. На борту обнаруживаются около двухсот трупов и только четверо выживших. Ситуация ухудшается, когда тела умерших начинают исчезать из моргов. Под гнётом обстоятельств Гудвезер и небольшая группа помощников вступают в неравную битву с древним злом, угрожающим всему человечеству.