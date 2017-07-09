Новости ретро-игр — лучшее за неделю

- Блокбастер «Марсианин» превратится в игру для ZX Spectrum. Это будет платформер с мини-играми.
- Найден и опубликован прототип Rayman для SNES. Игру нашёл один разработчик, а опубликовал другой.
- Создатель Lemmings делает версию для ZX Spectrum Next. Разработка пока в ранней стадии, но игра будет похожа на оригинал с «Амиги».
- eBay принимает меры против спекулянтов SNES Mini. Все предварительные заказы с ценами до £ 300 пропали с сайта.
- Pac-Man портирован на TRS-80 Color Computer. А автор может научить вас программировать под эту платформу.
- Вышла Tempest Elite для компьютеров Atari 8-bit. Поддерживается видеокарта VBXE для улучшенной графики.
- В разработке многообещающая игра Wormhole для Commodore 64. Полёты на джетпаке, отстрел монстров и спасение профессора.
- Восьмибитные компьютеры Atari получат игру с самым оригинальным названием. И она про спуск с горы на скейте.
- The Adventures Of Jane Jelly — продолжение простенького платформера The Treasure of Lumos. Сиквел стал сложнее и более похожим на полноценную игру, хотя до Jet Set Willy ему ещё далеко.
- Платформер Sam's Journey скоро появится на Commodore 64. Уже можно оформить предзаказ от € 19,99.