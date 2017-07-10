 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода Семейные склоки мира видеоигр
18
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»

В связи со скорым выходом «Дюнкерка» режиссёр Кристофер Нолан вынужден отвечать на дурацкие вопросы прессы. Начнём вакханалию!

Нолан и режиссура следующего «Бонда»:

Почему бы и нет. Я несколько раз за последние годы общался с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном. Мне глубоко симпатичен главный герой и всегда интересен его путь развития. Может быть, когда-нибудь мы договоримся. Нужно, чтобы появилась заинтересованность именно в моей персоне. Когда им позарез понадобится обновление, тогда понадоблюсь я. А сейчас они сами справляются.

Отсутствующая эмоциональность в фильмах Нолана:

Стараюсь не быть слишком назойливым с этим. Так зрители получают больше свободы для личной интерпретации фильма, собственного толкования сюжета. Да, некоторые люди пишут, что мои картины не пробуждают сильную эмоциональную реакцию, а других людей те же самые фильмы пробивают на слёзы. Невозможное противоречие для режиссёра. Похоже, у меня получаются натуральные тесты Роршаха.

Почему «Дюнкерк» такой короткий (1 час 47 минут):

Я хотел, чтобы просмотр обеспечивал максимальный накал напряжения и этому опыту не мешало ничто лишнее. Высокий уровень саспенса можно держать определённое количество времени, а потом зрители начинают физически уставать. Многие люди, скорее всего, преимущественно британцы, когда узнали о моём желании снять «Дюнкерк», предположили, что в итоге получится трёхчасовой эпик с кучей диалогов и всего остального. А я написал сценарий на 76 страницах, примерно половина объёма моих прошлых сценариев, потому что не хотелось рассказывать историю словами. Не было необходимости в натужной театральности, чтобы зрителям объясняли, почему они должны сочувствовать героям. Сама ситуация, в которой оказались персонажи, должна создавать кумулятивный эмоциональный эффект.

Как Нолан убедил студию Warner Bros. запустить проект:

Мы затащим зрителей в кабину «Спитфайра» и заставим сразиться с «Мессершмиттами». Мы выбросим их на берег, они почувствуют песок во всех местах и силу набежавшей волны. Мы загрузим их в тесные гражданские корабли и отправим путешествовать по волнам в ужасающую военную зону. Это будет виртуальная реальность без шлема.

«Дюнкерк» выходит в России 20 июля.

18 Обсудить
Темы
 
Дюнкерк
 
Hindu Kush
Лучший комментарий
+26

Отсутствующая эмоциональность в фильмах Нолана

Это, извините, вообще о чём?
В радостных эпизодах персонажи должны бодро отплясывать? В напряжённых эпизодах персонажи должны выкрикивать реплики, пуская пену и выпучив глаза?
Или что надо для "эмоциональности"?
 11 марта 2016 годаКристофер Нолан фанатеет от One Direction 28 декабря 2015 годаКристофер Нолан отправляется в Дюнкерк эвакуировать британцев
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Дюнкерк» — постер
 
Кадры из фильмов «Бегущий по лезвию 2049», «Удача Логана», «Дюнкерк»
 
Премьеры 20 июля 2017 года

Тоже интересно

 
Рецензия на фильм «Эверест»
 
«Три икса: Мировое господство» — трейлер
 
Рецензия и отзывы на фильм «Варкрафт»
 
Всё, что нужно знать про «Лигу справедливости»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 95: Морковь и палка
 
Трейлеры фильма «Битва за Севастополь»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика