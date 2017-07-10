Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк»

В связи со скорым выходом «Дюнкерка» режиссёр Кристофер Нолан вынужден отвечать на дурацкие вопросы прессы. Начнём вакханалию!

Нолан и режиссура следующего «Бонда»:

Почему бы и нет. Я несколько раз за последние годы общался с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном. Мне глубоко симпатичен главный герой и всегда интересен его путь развития. Может быть, когда-нибудь мы договоримся. Нужно, чтобы появилась заинтересованность именно в моей персоне. Когда им позарез понадобится обновление, тогда понадоблюсь я. А сейчас они сами справляются.

Отсутствующая эмоциональность в фильмах Нолана:

Стараюсь не быть слишком назойливым с этим. Так зрители получают больше свободы для личной интерпретации фильма, собственного толкования сюжета. Да, некоторые люди пишут, что мои картины не пробуждают сильную эмоциональную реакцию, а других людей те же самые фильмы пробивают на слёзы. Невозможное противоречие для режиссёра. Похоже, у меня получаются натуральные тесты Роршаха.

Почему «Дюнкерк» такой короткий (1 час 47 минут):

Я хотел, чтобы просмотр обеспечивал максимальный накал напряжения и этому опыту не мешало ничто лишнее. Высокий уровень саспенса можно держать определённое количество времени, а потом зрители начинают физически уставать. Многие люди, скорее всего, преимущественно британцы, когда узнали о моём желании снять «Дюнкерк», предположили, что в итоге получится трёхчасовой эпик с кучей диалогов и всего остального. А я написал сценарий на 76 страницах, примерно половина объёма моих прошлых сценариев, потому что не хотелось рассказывать историю словами. Не было необходимости в натужной театральности, чтобы зрителям объясняли, почему они должны сочувствовать героям. Сама ситуация, в которой оказались персонажи, должна создавать кумулятивный эмоциональный эффект.

Как Нолан убедил студию Warner Bros. запустить проект:

Мы затащим зрителей в кабину «Спитфайра» и заставим сразиться с «Мессершмиттами». Мы выбросим их на берег, они почувствуют песок во всех местах и силу набежавшей волны. Мы загрузим их в тесные гражданские корабли и отправим путешествовать по волнам в ужасающую военную зону. Это будет виртуальная реальность без шлема.

«Дюнкерк» выходит в России 20 июля.