«Человек-паук: Возвращение домой» — рейтинг и оценки критиков

«Человек-паук: Возвращение домой») на данный момент остаётся самым высоко оценённым фильмом про Питера Паркера – рейтинг составляет 81%. Критики хорошо оценили свежую концепцию про молодого героя, актёрскую игру и то, что картина органично вписалась в киновселенную Marvel. При этом ленте не достаёт зрелищности и размаха, а так же некоторой самодостаточности на фоне других сольных историй про супергероев.

Фильм избавился от большинства недостатков, свойственных предшествующим историям про Человека-паука – банальной любовной линии, тяжеловесной завязки про Дядю Бена и плачущего главного героя.

Подробнее оценки критиков фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и других актуальных новинок проката можете посмотреть по ссылкам ниже:

Ну и вспомним про предыдущие приключение Человек-паука на экране: