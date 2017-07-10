Анонс аниме «Тонкоцу рамен из Хакаты»

Издательство Media Works Bunko объявило о производстве телевизионной экранизации ранобэ Чиаки Кисаки и Хако Иичиро «Тонкоцу рамен из Хакаты» (Hakata Tonkotsu Ramens).

История разворачивается в торговой части крупного портового города Фукуока под названием Хаката. С виду это место кажется мирным, но в действительности является пристанищем для разного рода преступников. В этом районе бок о бок живут профессиональные киллеры, информаторы, детективы, мстители, пыточных дел мастера и многие другие не слишком приятные личности. А местная городская легенда гласит, что где-то здесь обитает «убийца профессиональных убийц»...