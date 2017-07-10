Детали дополнения Nioh: Defiant Honor

Студия Team Ninja приподняла завесу тайны над втором дополнением к своему хиту Nioh.

DLC, названное Nioh: Defiant Honor, отправит героя на штурм замка в Осаке — самого неприступного сооружения периода Сенгоку. Там его ждёт затянувшаяся зимняя осада, новый вид оружия (тонфа), новый дух-хранитель, новые магические предметы и броня, новые враги и небезызвестный любителям японской истории тех лет Санада Юкимура (ОЯКАТА-САМА!.. простите, вырвалось). А ещё дополнение добавит в игру уровни сложности и трофеи.

Выход Nioh: Defiant Honor уже совсем близко — он состоится 25 июля.