 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 168: Мобильный неканон «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Детали дополнения Nioh: Defiant Honor

Студия Team Ninja приподняла завесу тайны над втором дополнением к своему хиту Nioh.

DLC, названное Nioh: Defiant Honor, отправит героя на штурм замка в Осаке — самого неприступного сооружения периода Сенгоку. Там его ждёт затянувшаяся зимняя осада, новый вид оружия (тонфа), новый дух-хранитель, новые магические предметы и броня, новые враги и небезызвестный любителям японской истории тех лет Санада Юкимура (ОЯКАТА-САМА!.. простите, вырвалось). А ещё дополнение добавит в игру уровни сложности и трофеи.

Выход Nioh: Defiant Honor уже совсем близко — он состоится 25 июля.

+ Обсудить
Темы
 
Nioh: Defiant Honor (PlayStation 4) Nioh (PlayStation 4)
 4 апреляУспехи продаж The Witcher, Nier: Automata и Nioh
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
КГ играет: Nioh, третий уровень демоверсии
 
PlayStation Experience 2016: отчёт и подкаст
 
Успехи продаж The Witcher, Nier: Automata и Nioh

Тоже интересно

 
Кино Капрал Хикс рассказывает про молодую Ньют
 
Аниме ЕВА-175: Незаметная чёрная хрень
 
Кино Промо-арт фильма «Черепашки-ниндзя 2»
 
Аниме Новое аниме осени 2016 года
 
Кино «Трон» возвращается с Джаредом Лето в главной роли
 
Кино «Геошторм» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика