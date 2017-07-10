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Первоисточник: www.catsuka.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Опус»

Продюсер-ветеран и основатель анимационных студий Madhouse, MAPPA и M2 Масао Маруяма на фестивале Japan Expo в Париже объявил о производстве аниме по манге «Опус» (Opus) — последней и неоконченной работе почившего Сатощи Кона. Мангу он сочинял до того, как стал знаменитым режиссёром аниме, снявшим такие культовые вещи, как «Однажды в Токио», «Агент паранойи» и «Паприка».

Мангака Чикара Нагаи завершает свой текущий сериал — экшен-мангу «Резонанс», где детектив с телепатическими способностями Сатоко Миура сражается с лидером культа «Безымянная вера» Маской, которой обладает способностью контролировать человеческий разум. В финале он решает убить одного из основных персонажей, эспера по имени Лин — тот должен принести себя в жертву ради победы над антагонистом. Однако в тот момент, когда Чикара дорисовывает последнюю страницу, в ней открывается туннель, откуда выходит разозлённый Лин и крадёт изображение своей смерти, попутно затягивает автора внутрь его собственного произведения...

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Опус (Opus)
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