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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Билл Скарсгард записался в кастинг-лист телевизионной антологии «Касл-Рок»

В актёрском составе сериала-антологии «Касл-Рок» от потокового сервиса Hulu очередное пополнение — в кастинг-лист проекта записался Билл Скарсгард (фильмы «Анна Каренина», «Оно», сериал «Хемлок Гроув»).

Поклонникам творчества Стивена Кинга хорошо известно, что Касл-Рок — это населённый пункт из вселенной автора, вымышленный город в штате Мэн, где происходят события многих фантастических рассказов и романов короля ужасов. Касл-Рок станет основным местом действия антологии, которая, по заверениям создателей, является эпической сагой о свете и тьме, сочетающей богатую мифологию вселенной Кинга с тщательно проработанными историями персонажей. В «Касл-Роке» Биллу Скарсгарду досталась роль молодого человека с крайне необычной юридической проблемой.

Ранее в основной актёрский состав сериала были зачислены Андре Холланд, Сисси Спейсек, Мелани Лински и Джейн Леви.

Сэм Шоу, Дастин Томасон, Дж. Дж. Абрамс, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер выступают исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс курируют студии Warner Bros. Television и Bad Robot Productions.

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Касл-Рок
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