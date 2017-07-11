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Первоисточник: www.ea.com Прямая ссылка на новость:

Даты проведения бета-теста Star Wars Battlefront II

Хотите узнать первые подробности открытого бета-теста Star Wars Battlefront II? Будем надеяться, что да, ведь именно о них и рассказывает эта новость.

Начнём с главного — дат. Бета Star Wars Battlefront II стартует 6 октября и продлится до 9-го. Учитывая, что сам шутер выходит 17 ноября, у студии DICE будет время, чтобы исправить самые вопиющие недоработки, замеченные пользователями, но вот поменять что-то серьёзное — вряд ли. Это вам не тестирование Nioh за полгода до релиза.

Ещё стало известно, что во время бета-теста Star Wars Battlefront II игрокам будет доступна не только схватка за Набу, виденная нами ещё на E3, но и режим Starfighter Assualt Battle, посвящённых схваткам на легендарных космолётах далёкой-далёкой галактики. Подробности этого режима, однако, будут раскрыты лишь на выставке Gamescom 2017 в конце августа.

Ну и последнее. Раз уж мы заговорили о бете Star Wars Battlefront II, то делимся предположительным списком героев, доступных в сетевой игре — списком, найденным в недрах закрытого теста: Боба Фетт, Босск, Генерал Фазма, Гривус, Дарт Вейдер, Дарт Мол, Иден Версио, Император Палпатин, Йода, Кайло Рен, Лея Органа, Лэндо, Люк Скайуокер, Рей, Хан Соло, Чубака.

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Star Wars Battlefront II (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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