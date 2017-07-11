Дэдпул поздравил Чудо-женщину с тем, что она оказалась сверху

Дэдпул решил склеить Чудо-женщину. И начал с комплиментов касательно размера её бокc-офиса (если вы понимаете о чём мы). Классный ход!

Случилось такое, что «Чудо-женщина» обошла в североамериканском прокате первого «Дэдпула»: болтливый наёмник заработал $ 363 млн, а принцесса с острова фигуристых женщин — уже $ 368 млн. Впрочем, Дэдпулушка сохраняет лидерство в общем зачёте, где у него $ 783 млн, а у конкурента из вселенной DC — $ 745 млн.

Первого июня 2018 года выходит «Дэдпул 2», тогда и посмотрим, станет ли Диана поздравлять его с новыми свершениями по части кассовых сборов.