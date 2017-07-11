Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»

Эту удивительную историю вы можете рассказать своим друзьям!

Своё двадцатилетие отмечает экшен-триллер режиссёра Джона Ву «Без лица» и только сейчас открываются интересные детали. Представьте себе версию фильма, в которой персонаж Николаса Кейджа сражался не с Джоном Траволтой, а с молодым Джонни Деппом.

Сценарист Майкл Коллири рассказал, что Деппа хотели взять на роль Траволты, когда режиссёром числился Марко Брамбилла — постановщик экшена «Разрушитель» со Сталлоне и Снайпсом:

В то время студия Paramount пыталась сделать из 27-летнего Деппа звезду. Управленцы тогда поставили условие: они возьмут Кейджа, который хотел сниматься в фильме, если Джонни получит роль. Однако после прочтения сценария Депп сам отказался, он думал, что с таким названием ему предлагают кино про хоккей. Он был сильно разочарован, что хоккея в сюжете не оказалось. Он вышел из проекта и вместе с ним ушёл Брамбилла.

Похоже, уже тогда мистер Депп очень странно воспринимал реальность, но за это его и любят. А за то, что решил не сниматься в «Без лица» любим ещё больше.