«Новые воины» Marvel определились с актёрским составом: Девушкой-белкой станет Милана Вайнтруб

Телеканал Freeform закончил формирование актёрского состава комедийного сериала по вселенной Mavel «Новые воины». Десятисерийный супергеройский проект поведает о шести молодых людях, пытающихся свыкнуться со своими суперспособностями в мире, полном плохих парней и, что намного хуже, отвратительных свиданий.

Возглавит сборище подростков Милана Вайнтруб («Это мы», «Кремниевая долина»), которая уверенно вгрызлась в роль Девушки-белки (урождённой Дорин Грин), обойдя целую очередь из желающих, включающую Анну Кендрик, Шеннон Пёрсер и Мэй Уитман. Её «убийственные» сверхспособности – умение общаться с белками и безграничный оптимизм - несомненно, помогут победить всех злодеев.

В напарники Белочке достался Дерек Телер («Папочка»), который сыграет Крейга Холлиса (Мистера Бессмертного). Заявленную в имени суперсилу он не использует просто потому, что лень. Зато он милашка.

Также ряды «Новых воинов» пополнили Джереми Тарди («Дорогие белые»), Кэлам Уорси («Остин и Элли»), Мэттью Мой («Две девицы на мели») и Кейт Комер («Возвращение»).

Тарди перевоплотится в Ночного Громилу Дуэйна Тэйлора – слегка выпендрёжного, но благородного мастера боевых искусств с обострённой верой в справедливость. Сверхспособностей у него нет (а зачем?), зато есть кулаки.

Уорси досталась роль не в меру импульсивного и самоуверенного фаната Мстителей Робби Болдуина, более известного как Спидбол. Мечет шары кинетической энергии.

Мэттью Мой сыграет застенчивого ипохондрика Зака Смита по прозвищу Микроб. Разговаривает с микробами, которые, в свою очередь, рассказывают ему, кто где был, с кем и что там делал.

Комер примерит образ гордой лесбиянки Дэборы Филдс (Дэбри), слегка владеющей телекинезом.

Сценаристом и шоураннером проекта выступает Кевин Бигель («Клиника»). Вдобавок он числится исполнительным продюсером вместе с Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Производство контролируют Marvel Television и ABC Signature Studios. Премьера намечена на 2018 год.