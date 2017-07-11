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Самое продаваемое аниме за 3–9 июля
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Из мало-мальски значимых новинок вышел разве что четвёртый том «Сейрен», да и его значимость сомнительна — 802 (+52) проданных Blu-ray.

Среди оставшихся на вторую неделю самую большую прыть показал «Осомацу-сан: Сборник забавных историй», с шестой строчки переместившийся аж на вторую — ещё 2 416 дисков в копилку, и теперь в ней уже 9 241 штука. А вот четвёртый том «Благослови этот чудесный мир! 2» подкачал, добавив лишь 829 дисков. Всего их стало 8 106, а у третьего к этому же времени было 8 885.

10 165 копий у «Эроманга-сенсея» — гроссмейстерская отметка взята. Совсем немного уступает противоположно ориентированный «Звёздный школьный мюзикл 2» с 9 590 экземплярами.

Рассказывать на этой неделе больше не про что, а потому погрузимся в дополнения к прошлой, ведь их как раз немало: стабильна «Фуука» (1 654 копии), слабо начал «Макиавеллизм вооружённой девушки» (1 102 копии), ещё хуже дела у «Не скрывая крик» (823 копии) и совсем в хвосте плетётся «Прелестный тиран любви» (368 копий). У всех, кроме «Фууки», известны только продажи Blu-ray, но есть сомнения, что DVD радикально исправят ситуацию.

У «Атаки на Титана 2» мощной второй недели не вышло: ещё 922 диска, 7 525 всего. «АККА: Надзорный департамент 13 районов» совсем недалеко на неделе с 803 дисками, да и не так уж далеко вообще с 4 989 (+547).

«Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови 2» выпустил последние два тома. Средние продажи сезона составили 6 249 копий, довольно ровно распределившиеся от тома к тому. Пусть первому сезону второй проиграл существенно — у того было 9 932, это не должно обманывать: первый к концу упал почти до того же уровня, на котором всё время и держался второй.

Наконец, третий том «Академии ведьмочек» добрался до 3 400 копий, а первый том «Воссоздателей» до 2 631 — взглянув на «Макиавеллизм» и компанию, остаётся констатировать, что у них всё почти хорошо.

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