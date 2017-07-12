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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Дженнифер Джейсон Ли и Хьюго Уивинг влились в актёрский состав драмы «Мелроуз» от Бенедикта Камбербэтча

Дженнифер Джейсон Ли (фильм «Омерзительная восьмёрка», сериал «Твин Пикс») и Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец», «V значит Вендетта») присоединились к Бенедикту Камбербэтчу («Шерлок») в пятисерийном мини-сериале «Мелроуз» от Showtime и Sky Atlantic.

Основанная на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина драма поведает историю жизни Патрика Мелроуза — эпатажного плейбоя-аристократа с глубокой психологической травмой, полученной ещё в детстве по вине отца-тирана и спускающей ему всё с рук матери.

Ли и Уивинг сыграют тех самых нерадивых родителей. Роль жены главного героя досталась также присоединившей к проекту Анне Маделей («Корона»).

Адаптацией сценария займётся Дэвид Николс («Тэсс из рода Д'Эрбервиллей»). Срежиссирует все пять эпизодов Эдвард Бергер. В исполнительных продюсерах помимо Камбербэтча числятся Майкл Ричард Джексон, Рэйчел Хоровиц и Адам Экланд.

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