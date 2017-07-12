Самый скучный режиссёр для «Отряда самоубийц 2»

Ладно. Никто и не верил, что Мэл Гибсон станет режиссёром «Отряда самоубийц 2» — слишком фантастичный вариант. Поэтому ничего удивительного, что главным претендентом сейчас считается Хауме Кольет-Серра.

Товарищ в прошлом году снял триллер с акулой (и Блейк Лайвли) «Отмель», а до этого развлекался с Лиамом Нисоном в трёх фильмах: «Неизвестный», «Воздушный маршал» и «Ночной беглец». Похоже, студии Warner Bros. Pictures и нужен такой человек — достаточно квалифицированный, но не тяжеловес, которого при случае можно будет скрутить в бараний рог. Как это произошло с главным постановщиком первой части — Дэвидом Эйром, когда его версия «Отряда самоубийц» напрягла управленцев и последние решили сделать из фильма двухчасовой трейлер. И у них всё получилось в финансовом плане — кино собрало $ 745,6 млн, но Эйр съел столько дерьма, что не заинтересовался сиквелом.

Над сценарием второй части работает Зак Пенн, съёмки планируют начать в середине следующего года. Скорее всего Марго Робби, Уилл Смит, Джай Кортни и Юэль Киннаман вернутся к своим ролям.

Также на режиссуру «Отряда самоубийц 2» пробовались Рубен Флейшер, Даниэль Эспиноса и Джонатан Левин.