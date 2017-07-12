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КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Самый скучный режиссёр для «Отряда самоубийц 2»

Ладно. Никто и не верил, что Мэл Гибсон станет режиссёром «Отряда самоубийц 2» — слишком фантастичный вариант. Поэтому ничего удивительного, что главным претендентом сейчас считается Хауме Кольет-Серра.

Товарищ в прошлом году снял триллер с акулой (и Блейк Лайвли) «Отмель», а до этого развлекался с Лиамом Нисоном в трёх фильмах: «Неизвестный», «Воздушный маршал» и «Ночной беглец». Похоже, студии Warner Bros. Pictures и нужен такой человек — достаточно квалифицированный, но не тяжеловес, которого при случае можно будет скрутить в бараний рог. Как это произошло с главным постановщиком первой части — Дэвидом Эйром, когда его версия «Отряда самоубийц» напрягла управленцев и последние решили сделать из фильма двухчасовой трейлер. И у них всё получилось в финансовом плане — кино собрало $ 745,6 млн, но Эйр съел столько дерьма, что не заинтересовался сиквелом.

Над сценарием второй части работает Зак Пенн, съёмки планируют начать в середине следующего года. Скорее всего Марго Робби, Уилл Смит, Джай Кортни и Юэль Киннаман вернутся к своим ролям.

Также на режиссуру «Отряда самоубийц 2» пробовались Рубен Флейшер, Даниэль Эспиноса и Джонатан Левин.

11 Обсудить
Темы
 
Отряд самоубийц 2
 
Вадим Сергеев
Лучший комментарий
+25

Хауме Кольет-Серра -прекрасный визионер, отлично умеет строить кадр и раскрывать талантливых актрис.

Ждем Харли Квин!
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