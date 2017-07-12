Планы Акивы Голдсмана на ближайшие два года

Сценарист-продюсер-режиссёр Акива Голдсман — человек, спасший сюжет «Трансформеров: Последнего рыцаря», на пару лет пристроится к студии Paramount Pictures, где его компания Weed Road будет продюсировать франчайзы, адаптировать подростковые романы и стимулировать режиссёрские потуги Голдсмана.

Первым делом Голдсман спродюсирует экранизацию бестселлера покойного Тома Клэнси «Радуга шесть». Это будет история бывшего военно-морского спецназовца Джона Кларка, который становится главой международной команды быстрого реагирования по борьбе с терроризмом. Сценарий напишут Андре Немец и Джош Аппелбаум (новые «Черепашки-ниндзя»), на главную роль когда-то планировали пригласить Райана Рейнольдса.

Акива поможет создать сценарную команду для адаптации серии подростковых романов: «Драконология», «Монстрология», «Вампирология» и прочая «логия». Первоисточники как бы энциклопедии легенд и мифов от автора Дугалда Стира.

Сам Голдсман планирует срежиссировать экранизацию комикса «Авенджелин» (Avengelyne) от создателя «Дэдпула» Роба Лифилда. Главная героиня — ангел, сражающийся с демонами и чудовищами. Сейчас Авенджелина — падший ангел, митингующий против дьявола в аду. Её лишили всех ангельских способностей, оставив суперсилу и чудотворную кровь.

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