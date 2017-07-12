Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 237: Просто воткни все концы

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Содержание
|00:02:16 —
|Третья короткометражка Нила Бломкампа
|00:05:47 —
|Enjoy Movies задолжала Фонду кино
|00:08:56 —
|Железный человек собирается на покой
|00:11:48 —
|Сборы «Человека-паука»
|00:15:48 —
|«Малыш на драйве» может обзавестись сиквелом
|00:17:40 —
|Lionsgate займётся новым «Хеллбоем»
|00:22:12 —
|Трейлер «Геошторма»
|00:23:20 —
|Сэмюэл Л. Джексон ещё заглянет в MCU
|00:26:22 —
|В «Человеке-муравье и Осе» появятся агенты Щ.И.Т.
|00:29:01 —
|У ребута «Проклятия» появился сценарист и режиссёр
|00:30:36 —
|«Лебединое озеро» без балета
|00:32:11 —
|Кадры со съёмок «Вратаря галактики»
|00:35:45 —
|«Крид 2» с русским соперником
|00:39:32 —
|Стивен Спилберг выбрал композиторов для своих фильмов
|00:41:02 —
|Второй трейлер «Тёмной башни»
|00:42:29 —
|Интервью Кристофера Нолана о «Дюнкерке»
|00:46:22 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:16:51 —
|Трудности перевода
|01:21:04 —
|Юрий о «Боссе-молокососе» и «Туре де Фармация»
|01:24:43 —
|«Тупые шутки»
|01:27:08 —
|Благодарим наших спонсоров
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