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Tony Hawk Pro Skater HD убирают из продажи, продают со скидкой

Ещё одна игра, активно пользовавшаяся лиценизрованной музыкой, скоро пропадёт из продажи (как минимум на PC). Причём, если у Alan Wake всё-таки есть шансы однажды вернуться в Steam, то с Tony Hawk Pro Skater HD (а речь именно о ней) такого не случится явно — не после того, как Activision закопала франчайз на дно, а договор между Тони Хоком и издательством наконец-то истёк.

Небольшое напоминание: когда-то Tony Hawk Pro Skater была одной из самых крупных серий в игровой индустрии, даром что Activision, как это у издательства водится, привычно душило её ежегодным графиком релизов. Но потом всё пошло наперекосяк. У франчайза появился первый достойный конкурент, Skate, а у Activision — права на сверхприбыльную музыкально-пластиковую серию Guitar Hero, которой срочно потребовался новый разработчик. В итоге у Tony Hawk Pro Skater отняли родителей, студию Neversoft, всучили ему пластиковую доску в качестве свежей революционной фичи и передали франчайз на откуп новоиспечённой студии Robomodo. Та умудрилась убить его аж дважды: сначала оказалось, что никто не хочет прыгать по комнате с аналогом реального скейта, а потом на свет родилось испражнение по имени Tony Hawk’s Pro Skater 5, средние оценки которого не дотянули и до 4 баллов из 10-и.

Но в промежутке между этими двумя событиями Robomodo выпустила Tony Hawk Pro Skater HD — графически-осовремененный сборник лучших уровней из первых двух частей франчайза. Хорошим он всё равно не считается — люди жалуются и на неправильную физику, и на множество других недоработок, но для «Эры Robomodo» это явная вершина. И сейчас её можно приобрести со скидкой 80% (100 рублей в Steam). Продлится это предложение до 18 июля, после чего игру из продажи уберут. Случится ли это же с версиями на PS3 и Xbox 360 — непонятно, но такое развитие событий кажется наиболее вероятным.

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Темы
 
Tony Hawk Pro Skater HD (PC, PlayStation 3, Xbox 360)
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