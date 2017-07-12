Crackdown 3 — 10 минут геймплея

Если вы мечтали узнать, как же выглядит геймплей выходящего 7 ноября Microsoft-эксклюзива под названием Crackdown 3, то представленный ниже 10-минутный ролик наконец-то предоставит вам эту возможность. Придётся, правда, терпеть комментарии какого-то западного ютубера, но тут уж ничего не поделать.

Экшен-песочница Crackdown 3, напоминаем, будет содержать полностью разрушаемый город, обсчитываемый за счёт облачных достижений Microsoft, но касается это, увы, исключительно мультиплеера. Ещё предполагается, что 22 июля, на панели в рамках мероприятия SDCC, разработчики поделятся какими-то «крутыми новостями» относительно проекта. Но что-то нам подсказывает, что речь не о добавлении разрушаемости в сингл, увы.