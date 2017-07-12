 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лучшее аниме весны 2017 года Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Чёрная вода» У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание Facebook займётся производством сериалов Манга «Форма голоса»: Российское издание
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Crackdown 3 — 10 минут геймплея

Если вы мечтали узнать, как же выглядит геймплей выходящего 7 ноября Microsoft-эксклюзива под названием Crackdown 3, то представленный ниже 10-минутный ролик наконец-то предоставит вам эту возможность. Придётся, правда, терпеть комментарии какого-то западного ютубера, но тут уж ничего не поделать.

Экшен-песочница Crackdown 3, напоминаем, будет содержать полностью разрушаемый город, обсчитываемый за счёт облачных достижений Microsoft, но касается это, увы, исключительно мультиплеера. Ещё предполагается, что 22 июля, на панели в рамках мероприятия SDCC, разработчики поделятся какими-то «крутыми новостями» относительно проекта. Но что-то нам подсказывает, что речь не о добавлении разрушаемости в сингл, увы.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Crackdown 3 (PC, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Microsoft отменила Scalebound
 
Тем временем в мире игр — 3
 
CG-трейлер с E3-2014 и облачные разрушения игры Crackdown 3

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Виселица»
 
Второй трейлер мультфильма «Angry birds в кино»
 
Кино Тендер на расшифровку подкастов «Лазер-шоу „Три дебила“»
 
Кино Официальный синопсис «Людей-Икс: Апокалипсиса»
 
Кино Кадры из фильма «Чёрная месса»
 
Панорамный ролик «Варкрафта»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика