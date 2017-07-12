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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Катя Херберс посетит «Мир Дикого Запада»

Катя Херберс («Оставленные», «Развод») составит компанию Талуле Райли и Луису Хертэму во втором сезоне фантастического сериала «Мир Дикого Запада» на телеканале HBO.

Адаптация одноимённого фильма Майкла Крайтона 1973 года повествует о недалёком будущем, в котором громадную популярность имеют тематические парки развлечений, имитирующие популярные исторические эпохи. Но однажды роботы-андроиды «Мира Дикого Запада», служащие мишенями для желающих пострелять посетителей, перехватывают у жестоких людей инициативу. И так выходит, что очередной визит опытной посетительницы этого аттракциона Грейс в исполнении Кати Херберс приходится на самое неспокойное для парка время.

Подробности сюжета второго сезона держатся в строжайшей тайне, однако есть шанс, что некоторые детали будут раскрыты на предстоящей конвенции Comic-Con в Сан-Диего, где появятся такие звёзды первого сезона, как Эд Харрис, Люк Хемсворт, Джеймс Марсден, Джеффри Райт и другие.

Исполнительными продюсерами проекта по сценарию шоураннеров Джонатана Нолана и Лизы Джой выступают Дж. Дж. Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Бурк. Производственный процесс контролирует The Warner Bros. Television. Премьера запланирована на 2018 год.

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