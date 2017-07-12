Анонс аниме про сёги и лоли «Работа для дракона»

Издательство GA Bunko анонсировало телевизионную адаптацию ранобэ Щиро Щиратори («Сельское хозяйство») и Щираби («Мириады Цветов: Фантомный мир») «Работа для дракона» (Ryuuou no Oshigoto!).
Шестнадцатилетний Яичи Кузурью — самый молодой чемпион в истории сёги, носящий титул «Дракон». И всё в его жизни было почти нормально, пока в один прекрасный день на пороге его дома не появилась девятилетняя девочка по имени Аи Хиназуру, которая заявила, что собирается стать его ученицей, так как он обещал учить её на прошедшем три месяца назад титульном матче. Более того, она должна будет жить с ним под одной крышей.
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Сэйю
|Яичи Кузурью
|Юма Учида
|Нагиса Кирью в «Кризисе в классе», Хаяте Иммельманн в «Макроссе Дельта»
|Аи Хиназуру
|Рина Хидака
|Силика в «Искусство меча Online», Ако Тамаки в «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»
|Аи Ящаджин
|Аяне Сакура
|Нао Томори в «Шарлотте», Цубаки Савабе в «Апрель – это твоя ложь»
|Гинко Сора
|Хисако Канемото
|Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
|Кеика Киётаки
|Аи Каяно
|Щиро в «Нет игры, нет жизни», Даркнесс в «Благослови этот чудесный мир!»
|Мио Мизукощи
|Юрика Кубо
|Ханаё Коизуми в «Любовь вживую! Проект "Школьный идол"», Локи в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно? »
|Аяно Садато
|Чинами Хащимото
|Мицуки Канзаки в «Моя сестрёнка стала какой-то странной», Чиё Курихара в «Школе-тюрьме»
|Шарлотта Изоард
|Юи Огура
|Цукико Цукикакущи в «Хентайном принце и каменной кошке», Ринне Берлинетта в «Ударе ВиВид!»
Режиссёром сериала станет Щинсуке Янаги («Бас-кет-бол! 2», «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»), а анимацией займётся студия project No.9.