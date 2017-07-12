Анонс аниме про сёги и лоли «Работа для дракона»

Издательство GA Bunko анонсировало телевизионную адаптацию ранобэ Щиро Щиратори («Сельское хозяйство») и Щираби («Мириады Цветов: Фантомный мир») «Работа для дракона» (Ryuuou no Oshigoto!).

Шестнадцатилетний Яичи Кузурью — самый молодой чемпион в истории сёги, носящий титул «Дракон». И всё в его жизни было почти нормально, пока в один прекрасный день на пороге его дома не появилась девятилетняя девочка по имени Аи Хиназуру, которая заявила, что собирается стать его ученицей, так как он обещал учить её на прошедшем три месяца назад титульном матче. Более того, она должна будет жить с ним под одной крышей.

Режиссёром сериала станет Щинсуке Янаги («Бас-кет-бол! 2», «А ты думал, что девушки не бывают в Сети?»), а анимацией займётся студия project No.9.