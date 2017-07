Больший упор на однополые отношения в Life is Strange: Before the Storm

Кто-то хвалил Life is Strange за наличие лесбийских отношений, в то время как другая часть аудитории либо критиковала малое их количество, либо искренне удивлялась, что кругом все сходят с ума из-за элемента, которого в игре толком нет (особенно если не помогать отношениям героинь своими выборами). Ну, авторы приквела Life is Strange: Before the Storm уточнили в недавнем интервью, что у них тема однополых отношений получит больше внимания.

Этот вопрос даже не обсуждался: само собой, тема будет и в нашей игре — это ведь важный элемент франчайза и одна из причин, почему первая часть так понравилась публике. Мы сразу решили для себя, что Dontnod поступили очень правильно. И что у нас этого должно быть больше. И что людей, рассказывающих такие истории, тоже должно быть больше. Мы однозначно хотим продолжить до обидного смелое дело, начатое авторами Life is Strange — «до обидного» просто потому, что это должно быть нормой.

Первый эпизод трёхсерийной Life is Strange: Before the Storm обещают выпустить уже 31 августа.