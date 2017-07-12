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Демонстрация, сюжет и дата выхода DLC Mafia III: Sign of the Times

Мафия бессмертна, но вот жизнь игры Mafia III наконец-то близится к завершению. Студия Hangar 13 и издательство 2K объявили, что последнее её DLC, Mafia III: Sign of the Times, будет выпущено уже 25 июля.

Mafia III: Sign of the Times втянет вас в жутковатую игру в кошки-мышки, больше похожую на психологический триллер в духе шестидесятых. Фанатики Энсангланте выбрали бар Сэмми для своего жуткого ритуала, а единственная уцелевшая девушка станет для Линкольна первой зацепкой в грядущем расследовании.

Чтобы разобраться с неординарной угрозой, Линкольну предстоит освоить новейшее оружие и разнообразные приемы, например, метание ножей и стрельбу с замедлением времени. Кроме того, игроки получат возможность не только отвести угрозу от Нью-Бордо, но и восстановить бар Сэмми в его былом великолепии. Это станет своеобразной финальной точкой в истории Линкольна Клея.

Цитата из пресс-релиза
 
 
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Видео Mafia III (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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