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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Netflix заказал драму по серии комиксов «Академия Амбрелла»

Потоковый сервис Netflix запустил в разработку супергеройскию драму «Академия Амбрелла» (Umbrella Academy), основанную на серии комиксов бывшего вокалиста My Chemical Romance Джерарда Уэя и художника Габриэла Ба. Графический роман, удостоенный самой престижной в мире комиксов премии Айснера, больше всего ценится критиками и читателями своим нетипичным и весьма запутанным подходом к жанру.

В центре повествования расформированная команда супергероев из Академии Амбрелла, среди которых Космобой, Кракен, Слух, Сеанс, Номер Пять, Ужас и Белая Скрипка. Все они вновь объединяются, чтобы раскрыть тайну загадочной смерти их приёмного отца – основателя сего заведения сэра Рэджинальда Харгривза по прозвищу Монокль.

Шоураннер проекта — Стив Блэкман («Фарго», «Легион»). Он же выступит исполнительным продюсером вместе с Уэем, Майком Ричардсоном и Китом Голдбергом. Адаптацией сценария для пилотного эпизода займётся Джереми Слэйтер («Изгоняющий дьвола»). Производством руководит Universal Cable Productions совместно с Dark Horse Comics.

Премьера десятисерийного первого сезона намечена на 2018 год.

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