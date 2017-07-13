«Секс в другом городе» заполучил сиквел

Один из знаковых сериалов Showtime возвращается на голубые экраны. Кабельный канал разрабатывает продолжение нашумевшей драмы 2004 года «Секс в другом городе» (The L Word), повествующей о нелёгкой жизни восьми подруг-лесбиянок в Западном Голливуде.

Продержавшийся в эфире шесть сезонов сериал стал по-настоящему революционным, первым столь откровенно подняв тему нетрадиционной ориентации и сделав главными героинями лесбиянок.

В ребуте уже точно вернутся как минимум трое членов оригинального каста: Дженнифер Билз («Заложница», «Касл»), Кэтрин Меннинг («Рэй Донован») и Лейша Хейли («Кремниевая долина»). Правда, их героини выступят лишь связующим звеном между старым и новым проектами, поскольку сиквел будет посвящён совершенно другой группе женщин. Появление Сары Шахи, Эрин Дэниелс, Лорел Холломан, Мии Киршнер и Пэм Гриер также не исключено.

В исполнительных продюсерах числятся Билз, Меннинг, Хейли, а также создатель оригинала Айлин Чейкен. Поиски новых сценаристов, шоураннеров и исполнительных продюсеров со связями в лесбийском сообществе в самом разгаре.