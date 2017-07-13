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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Дэвид Эйр не выдержал стресса режиссуры ремейка «Лица со шрамом»

Режиссёр Дэвид Эйр («Отряд самоубийц») продержался главным постановщиком очередного ремейка «Лица со шрамом» всего несколько месяцев. Variety пишет, что кинодел не выдержал агрессивного напора студии Universal, которой хотелось снимать фильм «уже вчера».

Эйр подумал, что лучше ему довести до ума нетфликсовскую ленту Bright; ещё у него впереди «Сирены Готэма», короче говоря, душевное спокойствие дороже.

Актёр Диего Луна по-прежнему крепко держится за главную роль. Его не сломал уход предыдущего режиссёра — Антуана Фукуа и эту неприятность он как-нибудь переживёт.

Оскароносные Братья Коэны не так давно отполировали сценарий Джонатана Хермана («Голос улиц», «Призрак в доспехах»). Новая адаптация старого сюжета развернётся в современном Лос-Анджелесе.

Премьера намечена на 10 августа 2018 года (но это уже не точно). Студия Universal, похоже, немножко перегнула палку, определив дату премьеры, такие вещи, как правило, отпугивают вменяемых режиссёров. Значит, нужно найти невменяемого!

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 20 маяДэвиду Эйру предлагают режиссуру ремейка «Лица со шрамом» 18 мартаWarner Bros. и DC Films могут выпустить лишь один фильм в 2018 году 31 январяРемейк «Лица со шрамом» потерял режиссёра, но нашёл главного актёра 14 декабря 2016 годаРежиссёр Дэвид Эйр снимет фильм про Харли Квинн, Ядовитый плющ и Женщину-кошку 7 сентября 2016 годаЧто Мэл Гибсон, Шайа Лабаф и Дж. К. Симмонс думают о фильмах по комиксам DC и Marvel 11 августа 2016 годаАнтуан Фукуа приглядывается к режиссуре «Лица со шрамом»
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