«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» помогут китайцам расстаться с деньгами

Студия Legendary Entertainment приступает к грандиозной постановке — экранизации селф-хелп бестселлера Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» (Men Are From Mars, Women Are From Venus).

План у киношников следующий — ударить по китайскому прокату и кое-как зацепить западных зрителей. Внезапно выяснилось, что первоисточник невероятно популярен в Китае, а мистер Грэй часто катается в Поднебесную, где даёт мастер-классы на означенную тематику.

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» вышли в 1992 году и стали бестселлером десятилетия. Книга описывает психологическую пропасть между полами, используя известную метафору про то, что мужчины и женщины с разных планет.

Отсутствие внятного сюжета не пугает Legendary Entertainment. Да и есть примеры удачной адаптации подобной литературы в романтические комедии («Как отделаться от парня за 10 дней», «Обещать — не значит жениться»).

Грэй заделался продюсером и сейчас начнутся поиски сценариста. Не исключается экранизация в двух частях: «Мужчины с Марса» и «Женщины с Венеры». Ну а мы ратуем за триквел «Остановите Землю, мы — сходим!».