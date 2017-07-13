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Первоисточник: nerdist.com Прямая ссылка на новость:

Ужас! Новый «Хеллбой» чуть было не стал продолжением старого!

Создатель Хеллбоя Майк Миньола рассказал в интервью Nerdist, как им удалось избежать катастрофы с новым фильмом. Видите ли, они чуть было не сняли ещё одно кино во вселенной Гильермо дель Торо. Вот это была бы настоящая трагедия.

Миньола объясняет:

Сперва мы пытались продолжить фильмы дель Торо, но когда у нас появился новый режиссёр — Нил Маршлалл, то мы подумали «Зачем пытаться расширять ту вселенную?». Потому что никто не возьмётся за постановку «под Гильермо». Особенно такой замечательный профи, как Нил Маршалл. Так от идеи продолжения, мы перешли к ребуту. Увлекательно работать с новым режиссёром, искать новые пути и получать другое толкование исходного материала.

Дэвид Харбор, теперешний исполнитель титульной роли, тоже пришёлся по душе Майку. Товарищ искренне интересуется историей своего персонажа и пытается понять ход его инфернальных мыслей.

Студия Lionsgate намерена прокатить «Хеллбоя: Пробуждение кровавой королевы» по всем кинотеатрам в следующем году.

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Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы
 6 июляСтудия Lionsgate с ветерком прокатит нового «Хеллбоя» 18 маяПромо-арт фильма «Хеллбой: Пробуждение кровавой королевы» 11 маяНовый «Хеллбой» будет наполовину ужастиком 9 мая«Хеллбой» будет перезапущен с новыми режиссёром и актёром и с рейтингом R
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