Блейк Лайвли тоже станет экшен-героиней

Прекрасный фактурный кастинг (вы понимаете о чём мы): Блейк Лайвли исполнит главную роль в шпионском триллере от продюсеров бондианы из EON Productions и IM Global.

Для этого экранизируют The Rhythm Section — первую книгу из серии романов Марка Бернелла.

Главная героиня повествования — Стефани Патрик, которая после смерти семьи в авиакатастрофе, узнаёт, что крушение не было случайностью. Она пытается докопаться до истины и найти виновных, но для этого ей нужно стать экспертом по смертоубийствам.

Съёмки начнутся в этом году (всё быстро, иначе мода на сильных женщин может пройти!).

Постановкой фильма займётся Рид Морано («Рассказ служанки»).