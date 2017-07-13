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Блейк Лайвли тоже станет экшен-героиней

Прекрасный фактурный кастинг (вы понимаете о чём мы): Блейк Лайвли исполнит главную роль в шпионском триллере от продюсеров бондианы из EON Productions и IM Global.

Для этого экранизируют The Rhythm Section — первую книгу из серии романов Марка Бернелла.

Главная героиня повествования — Стефани Патрик, которая после смерти семьи в авиакатастрофе, узнаёт, что крушение не было случайностью. Она пытается докопаться до истины и найти виновных, но для этого ей нужно стать экспертом по смертоубийствам.

Съёмки начнутся в этом году (всё быстро, иначе мода на сильных женщин может пройти!).

Постановкой фильма займётся Рид Морано («Рассказ служанки»).

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