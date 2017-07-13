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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Комедийная драма «Когти» от Рашиды Джонс получила второй сезон

После всего пяти эпизодов в эфире криминальная драма «Когти» кабельного канала TNT от Рашиды Джонс и Уилла Маккормака играючи заполучила себе заветный второй сезон. Телеканал справедливо решил не медлить с продлением своего самого рейтингового сериала, вдобавок занимающего четвёртое место в списке самых популярных новых драм на кабеле. Зрительская аудитория дерзкого новичка достигла 6,3 млн человек с учётом просмотров на всех платформах, из которых 1,1 млн в демографической группе от 18 до 49 лет (рост в 27% по сравнению с премьерой).

Драмеди рассказывает о предприимчивых труженицах маникюрного салона в Южной Флориде, вставших на скользкий путь организованной преступности и твёрдо решивших подвинуть мужчин в этом традиционно мужском деле.

Актёрский состав включает Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Карруче Тран, Дженн Лион, Джека Кеси, Джейсона Антуна, Дина Норриса, Хэролда Перрино и Кевина О. Ранкина.

Шоураннер проекта Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»). Режиссёрское кресло занимает Ховард Дойч («Изгой», «Штамм»). Сценарий готовит Элиот Лоуренс. Все они также числятся исполнительными продюсерами вместе с Джонс и Макаормаком. Производственный процесс контролируют Warner Horizon Scripted Television совместно с Studio T.

Премьера второго сезона состоится в следующем году.

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Подкасты
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