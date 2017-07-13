Леа Гибсон сыграет во втором сезоне «Джессики Джонс»

Леа Гибсон (фильмы «Хранители», «Сумерки. Сага. Затмение», сериалы «Ясновидец», «Бестия») пополнила актёрский состав второго сезона супергеройского боевика, а по сути психологического триллера «Джессика Джонс» от Marvel и потокового сервиса Netflix.

Леа Гибсон исполнит роль некой Ингрид — медсестры по образованию, но хорошо знакомой с жизнью улиц. С весны ходят слухи, что героиня её является никем иным как Тифозной Мэри. В комиксах персонаж является врагом Сорвиголовы, однако учитывая общую с героем вселенную, она вполне может перекочевать в соседний проект.

Мэри страдает расстройством личности, имея два других характера помимо своего основного: «Тифозная Мэри» и «Кровавая Мэри». Причём один страшнее другого. Она мутант, владеющий пирокинезом, телекинезом, и, что самое любопытное с учётом истории Джессики Джонс, некоторой способностью к манипуляции массовым сознанием.

Netflix пока никак не комментирует слухи. Впрочем, всё разъяснится довольно скоро. Мрачная героиня Кристен Риттер с кучей ментальных проблем и полным нежеланием иметь хоть что-то общее с супергеройством вернётся на экраны уже в августе в «Защитниках» от Marvel и Netflix, а второй сезон её сольного проекта запланирован на 2018 год.