 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кредо убийцы» станет анимационным сериалом Манга «Форма голоса»: Российское издание HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» «Звёздный путь: Дискавери» получил дату выхода
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Wolfenstein II: The New Colossus — «Немецкий или капут!»

Помните шикарный дебютный трейлер Wolfenstein II: The New Colossus, показанный на E3 месяц назад? Помните отрывки различных телепередач, с которых видео начиналось? Ну, хорошие новости: то были отрывки из полноценных роликов, которыми Bethesda явно собирается периодически радовать публику.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из передачи «Немецкий или капут!» (с русскими субтитрами), призванной помочь американцам перейти на язык германии до того, как английский запретят окончательно.

Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября на привычных для AAA-рынка платформах: PC, PS4 и Xbox One.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Wolfenstein II: The New Colossus (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 12 июняWolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Wolfenstein II: The New Colossus — анонс, трейлер и дата выхода
 
Преждевременные анонсы сиквелов Wolfenstein, The Evil Within и Ori
 
E3 2017: Обсуждение конференций Bethesda и Devolver Digital в прямом эфире

Тоже интересно

 
Кино «Тёмная башня» оказалась не готова к выходу в феврале 2017 года
 
Darksiders III — трейлер
 
Кино Тизер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Кино Ртуть украдёт Апокалипсис
 
Кино Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица»
 
Кино Кадры из фильма «Дэдпул»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика