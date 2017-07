Wolfenstein II: The New Colossus — «Немецкий или капут!»

Помните шикарный дебютный трейлер Wolfenstein II: The New Colossus, показанный на E3 месяц назад? Помните отрывки различных телепередач, с которых видео начиналось? Ну, хорошие новости: то были отрывки из полноценных роликов, которыми Bethesda явно собирается периодически радовать публику.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из передачи «Немецкий или капут!» (с русскими субтитрами), призванной помочь американцам перейти на язык германии до того, как английский запретят окончательно.

Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября на привычных для AAA-рынка платформах: PC, PS4 и Xbox One.