Sony наконец-то обнародовала точную дату выхода Gran Turismo Sport и отпраздновала это событие небольшим новым трейлером.

Дата выхода Gran Turismo Sport — 18 октября. Ну или 17-е, если вы живёте в США — вечно американские владельцы PS4 получают игры раньше европейцев...

Gran Turismo Sport — зверь забавный. Она была попыткой Polyphony Digital поскорее выпустить новую Gran Turismo на PS4 — пусть не настолько крупную, чтобы зваться номерной частью, но и не какую-то платную демку в духе «Прологов». Только вот что-то предсказуемо пошло не так и релиз начал съезжать: собственно, в прошлом году у нас уже была «точная дата выхода Gran Turismo Sport» — давно прошедшее 15 ноября.

В первую очередь Gran Turismo Sport ориентирована на сетевую игру: её в рамках будут проходить два ежегодных чемпионата: один между странами, другой — между производителями автомобилей. Оба чемпионата организуются при поддержке Международной автомобильной федерации, а победителей виртуальных турниров будут награждать вместе с победителями реальных гоночных соревнований. Одиночная кампания в игре, впрочем, тоже будет — равно как и аркадный режим. А ещё игра получит ограниченную поддержку PlayStation VR — похоже, Sony не может убедить даже внутренние AAA-студии тратить силы на оптимизацию своих игр ради ограниченной базы VR-игроков.