 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 169: Не бейте врагов друзей своих «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Новое аниме лета 2017 года Ложка дёгтя: «Ведьмак» «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер
2
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Gran Turismo Sport — дата выхода и новый трейлер

Sony наконец-то обнародовала точную дату выхода Gran Turismo Sport и отпраздновала это событие небольшим новым трейлером.

Дата выхода Gran Turismo Sport — 18 октября. Ну или 17-е, если вы живёте в США — вечно американские владельцы PS4 получают игры раньше европейцев...

Gran Turismo Sport — зверь забавный. Она была попыткой Polyphony Digital поскорее выпустить новую Gran Turismo на PS4 — пусть не настолько крупную, чтобы зваться номерной частью, но и не какую-то платную демку в духе «Прологов». Только вот что-то предсказуемо пошло не так и релиз начал съезжать: собственно, в прошлом году у нас уже была «точная дата выхода Gran Turismo Sport» — давно прошедшее 15 ноября.

В первую очередь Gran Turismo Sport ориентирована на сетевую игру: её в рамках будут проходить два ежегодных чемпионата: один между странами, другой — между производителями автомобилей. Оба чемпионата организуются при поддержке Международной автомобильной федерации, а победителей виртуальных турниров будут награждать вместе с победителями реальных гоночных соревнований. Одиночная кампания в игре, впрочем, тоже будет — равно как и аркадный режим. А ещё игра получит ограниченную поддержку PlayStation VR — похоже, Sony не может убедить даже внутренние AAA-студии тратить силы на оптимизацию своих игр ради ограниченной базы VR-игроков.

 
 
2 Обсудить
Темы
 
Видео Gran Turismo Sport (PlayStation 4)
 1 ноября 2015 годаАнонс игры Gran Turismo Sport 21 мая 2016 годаДата релиза игры Gran Turismo Sport 10 мартаGran Turismo Sport — трейлер закрытого бета-теста
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Последний перенос «Последнего хранителя»
 
Дата релиза игры Gran Turismo Sport
 
Forza Horizon 3 готова к релизу, а Gran Turismo Sport перенесена на следующий год

Тоже интересно

 
Кино Харрисон Форд рад пятой части «Индианы Джонса»
 
Кино Постер фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Второй трейлер фильма «Мумия»
 
Кино Обзор за 100 секунд: «Отряд самоубийц»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 131: Во имя буженины!
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 100: Юбилейный (видеоверсия)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика