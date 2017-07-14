 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 169: Не бейте врагов друзей своих Новости аниме — лучшее за неделю «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Урахара» — авторы и сэйю

Официальный сайт веб-комикса «Команда по решению кризисных проблем парка Харадзюку» (PARK Harajuku: Crisis Team!) объявил имена авторского состава и сэйю главных героинь «вдохновлённого» им анимационного сериала «Урахара» (Urahara), выходящего в октябре этого года.

Авторы
Режиссёр Амика Кубо
Главный режиссёр Масацугу Аракава «Ведьма-медсестра Комуги-чан», «Жук-жопокус 3»
Сценарист Нацуко Такахащи «Братский конфликт», «Норн9»
Дизайнер персонажей Марико Фудзита «Галактический ангел», «Кэмпфер»
Дизайнер механизмов Такахиро Ямада «Трансформеры: Армада», «Звукоробот Даймидалер»
Студии Shirogumi Inc., EMT Squared

Сэйю
Рито Суда Луна Харуна
Мари Щирако Сумире Уесака Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки в «Флотской коллекции»
Котоко Менцумуги Манака Ивами Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»

В недалёком будущем существа с другой планеты один за другим стирают с лица земли крупнейшие города мира, и их следующая цель — знаменитый район Токио Харадзюку. Лишь три «магазинные искательницы сокровищ» способны спасти мир, но достойны ли они стать участниками «Команды по решению кризисных проблем парка Харадзюку»?

+ Обсудить
Темы
 
Урахара (Urahara)
 31 марта«Урахара» — анонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Урахара» — анонс

Тоже интересно

 
Кино Второй расширенный тизер-трейлер фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Семейное ограбление»
 
Кино Трейлер фильма «Мир Юрского периода»
 
Игры E3-2016: PC Gaming Show
 
Кино Финальный трейлер фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
 
Кино Трейлер фильма «Мафия»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика