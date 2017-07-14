«Урахара» — авторы и сэйю

Официальный сайт веб-комикса «Команда по решению кризисных проблем парка Харадзюку» (PARK Harajuku: Crisis Team!) объявил имена авторского состава и сэйю главных героинь «вдохновлённого» им анимационного сериала «Урахара» (Urahara), выходящего в октябре этого года.
|
Авторы
|Режиссёр
|Амика Кубо
|Главный режиссёр
|Масацугу Аракава
|«Ведьма-медсестра Комуги-чан», «Жук-жопокус 3»
|Сценарист
|Нацуко Такахащи
|«Братский конфликт», «Норн9»
|Дизайнер персонажей
|Марико Фудзита
|«Галактический ангел», «Кэмпфер»
|Дизайнер механизмов
|Такахиро Ямада
|«Трансформеры: Армада», «Звукоробот Даймидалер»
|Студии
|Shirogumi Inc., EMT Squared
|
Сэйю
|Рито Суда
|Луна Харуна
|Мари Щирако
|Сумире Уесака
|Анастасия в «Идолмастере: Девушках-золушках», Фубуки в «Флотской коллекции»
|Котоко Менцумуги
|Манака Ивами
|Айра Миямото в «Луна прекрасна», Лакшеш в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
В недалёком будущем существа с другой планеты один за другим стирают с лица земли крупнейшие города мира, и их следующая цель — знаменитый район Токио Харадзюку. Лишь три «магазинные искательницы сокровищ» способны спасти мир, но достойны ли они стать участниками «Команды по решению кризисных проблем парка Харадзюку»?