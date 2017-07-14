«Урахара» — авторы и сэйю

Официальный сайт веб-комикса «Команда по решению кризисных проблем парка Харадзюку» (PARK Harajuku: Crisis Team!) объявил имена авторского состава и сэйю главных героинь «вдохновлённого» им анимационного сериала «Урахара» (Urahara), выходящего в октябре этого года.

В недалёком будущем существа с другой планеты один за другим стирают с лица земли крупнейшие города мира, и их следующая цель — знаменитый район Токио Харадзюку. Лишь три «магазинные искательницы сокровищ» способны спасти мир, но достойны ли они стать участниками «Команды по решению кризисных проблем парка Харадзюку»?