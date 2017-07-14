Нил Бломкамп сохранит своё африканское начало в «Районе №10»

Режиссёр Нил Бломкамп крайне неспешно дозревает до продолжения «Района №9»:

Окей, насчёт «Района №10» я даю категорически положительный ответ. Мне самому хочется вернуться в этот мир и дорассказать историю Викуса и Кристофера.

И вот, что мешает Нилу:

Проблема в том, что у меня сейчас много проектов и идей, которые требуют внимания. И самое главное — необходима по-настоящему чёткая причина для постановки «Района №10». Первый фильм основан на настоящих южно-африканских темах, знакомых мне с самого детства. И надо убедиться, чтобы следующий фильм не растерял всего этого.

Прелестно. Ещё больше «африканских тем». Странно, что мистер Бломкамп, кажется, не понимает, что «африканские темы» загубили его другие фильмы — «Элизиум» и «Чаппи». Была надежда, что «Район №10» как-нибудь изменится, но, похоже, не судьба.