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КИНО
 
Первоисточник: www.reddit.com Прямая ссылка на новость:

Нил Бломкамп сохранит своё африканское начало в «Районе №10»

Режиссёр Нил Бломкамп крайне неспешно дозревает до продолжения «Района №9»:

Окей, насчёт «Района №10» я даю категорически положительный ответ. Мне самому хочется вернуться в этот мир и дорассказать историю Викуса и Кристофера.

И вот, что мешает Нилу:

Проблема в том, что у меня сейчас много проектов и идей, которые требуют внимания. И самое главное — необходима по-настоящему чёткая причина для постановки «Района №10». Первый фильм основан на настоящих южно-африканских темах, знакомых мне с самого детства. И надо убедиться, чтобы следующий фильм не растерял всего этого.

Прелестно. Ещё больше «африканских тем». Странно, что мистер Бломкамп, кажется, не понимает, что «африканские темы» загубили его другие фильмы — «Элизиум» и «Чаппи». Была надежда, что «Район №10» как-нибудь изменится, но, похоже, не судьба.

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 9 июняРежиссёр Нил Бломкамп до сих пор не понимает, что происходит 30 мая«Оатс» — тизер 21 сентября 2016 годаНил Бломкамп снимет новую короткометражку про водителя BMW 11 ноября 2015 годаНил Бломкамп отправится в Пропавший мир 17 октября 2015 годаКолониальные морпехи «Чужого 5» рекомендуют этот ствол
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