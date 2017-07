Примерно в 19:00 по московскому времени Лев Гринберг сядет играть в Star Wars: Knights of the Old Republic по заказу одного из наших патронов.

Смотреть и обсуждать стрим можно будет на YouTube-канале, через Twitch или группу во «Вконтакте», а подбодрить стримеров рублём — по ссылке. Ну или можно остаться и смотреть стрим прямо тут: