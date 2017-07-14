Первый трейлер триллера «Мистер Мерседес» по Стивену Кингу

Экранизация очередного романа великого мастера ужасов «Мистер Мерседес» набирает обороты. К работе привлечена настоящая тяжёлая артиллерия: адаптацией сценария занимается шоураннер проекта Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Голиаф»), режиссировать взялся Джек Бендер («Остаться в живых», «Под куполом»).

В центре сюжета детективного триллера — жестокий маньяк-убийца, въехавший на «Мерседесе» в толпу ни в чём не повинных людей, и отставной детектив полиции, получающий анонимные письма от этого психопата. Один пытается раскрыть преступление, в то время как второй планирует новый, ещё более жестокий акт насилия. Начинается настоящая игра в кошки-мышки, победитель в которой может быть только один.

В главных ролях – Брендан Глисон и Гарри Тредэвэй. Также на проект подписались Мэри-Луиз Паркер, Скотт Лоуренс, Джастин Люпе, Келли Линч, Энн Кьюсак, Роберт Стэнтон, Холланд Тейлор и Брида Вул.

Ждать осталось не долго - премьера состоится уже 9 августа на телеканале AT&T Audience. А пока — смотрим трейлер: