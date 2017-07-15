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Mass Effect: Andromeda получила демоверсию и скидку

Демоверсии были придуманы, чтобы помогать геймерам находить игры, достойные их кровных рублей и долларов, но теперь они превратились в инструмент пиара, которым издатели привлекают дополнительное внимание к переставшим продаваться релизам. Так стоит ли удивляться появлению демоверсии Mass Effect: Andromeda для PC, PS4 и Xbox One?

Работает демка так же, как и ранний доступ несколько месяцев назад: игроки получают 10 часов, которые они могут тратить либо на первую планету синглплеера, либо на сетевые пострелушки, либо на комбинацию этих двух вариантов. Разве что теперь игра должна быть чуть менее позорной — не зря же авторы выпускали всевозможные патчи и добавляли столь необходимый третий гейский роман?

Кстати, раз уж мы заговорили о демоверсиях, то оную получит не только Mass Effect: Andromeda, но и посредственный футуристический клон Dark Souls под названием The Surge; но издеваться над игрой, которая и не пыталась стать каким-то крышесносящим блокбастером, далеко не так весело. Так что вместо этого мы упомянем, что Mass Effect: Andromeda ещё и продают со скидкой в 50%. Впрочем, это всё равно 1000 рублей в Origin или 2000 в Xbox Live — сами решайте, стоит ли оно того.

 
 
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Темы
 
Видео Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Surge (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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