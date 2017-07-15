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Первоисточник: www.telegraph.co.uk Прямая ссылка на новость:

Кто? Замену Питеру Капальди в «Докторе Кто» обнародуют в это воскресенье

Кто же, кто заменит Питера Капальди на посту Доктора в культовом сериале? Ждать осталось недолго. После месяцев томительного ожидания и бесконечных спекуляций на эту тему телеканал BBC наконец сжалился над простыми смертными и официально объявил, что имя актёра, которому выпала честь сыграть тринадцатого Повелителя Времени в «Докторе Кто», будет обнародовано в это воскресенье сразу после окончания мужского финала Уимблдона на BBC One.

С точным временем «часа икс» дела обстоят сложнее, ибо теннис есть теннис, и не представляется возможным даже примерно предположить, сколько будет длиться поединок. Начало матча запланировано на 14:00 по лондонскому времени, а трансляция на BBC One заканчивается в 18:30, после чего плавно перетекает на BBC Two. Так что преданным фанатам сериала придётся держать руку на пульсе и не сводить глаз с табло.

С тех пор как Питер Капальди объявил о своём уходе, ходило множество предположений о личности нового Доктора. Среди прочих чаще всего звучали имена Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Криса Маршалла («Смерть в раю»). Последний, кстати, очень вовремя покинул свой «карибский рай» после шестого сезона без вразумительного объяснения причин.

Что ж, оказались ли какие-то из догадок верны, узнаем уже скоро.

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