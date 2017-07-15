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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Гуантанамо» будет мотать срок на Showtime

Кабельный канал Showtime в напряжённой борьбе отвоевал себе права на драму «Гуантанамо» о заключённых самой жестокой тюрьмы мира, а также о тех, кто их защищает и кто порицает. Созданное после терактов 11 сентября 2001 года пенитенциарное учреждение предназначено для содержания особо опасных преступников, обвиняемых в терроризме и военных преступлениях.

Режиссировать двухчасовой премьерный эпизод доверили Оливеру Стоуну («Полуночный экспресс», «Рождённый четвёртого июля», «Александр», «Сноуден»), изначально планировавшему снять первый сезон целиком. Чуть раньше стало известно, что Showtime приобрёл права и на другой не менее ожидаемый проект маэстро – «Интервью с Путиным».

Сценарист и шоураннер сериала - Дэниэл Волл («Отряд «Антитеррор», «Обмани меня»). В исполнительных продюсерах числятся Харви Вайнштейн, Дэвид Глассер и Александра Милчэн. Производство возьмёт на себя Weinstein Television.

Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году.

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Гуантанамо
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