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D23 Expo 2017: Все важные анимационные анонсы с диснеевской конференции

На ежегодном слёте студии «Дисней» D23 Expo 2017 года провели презентацию анимационных проектов.

Сперва подразделение DisneyToon Studios анонсировало безымянный оригинальный мультик про космос, который выйдет 12 апреля 2019 года. Если вы испытали эмоциональный подъём, то обождите — это часть вселенной «Тачек» и «Самолётов». Да, космические корабли с глазами.

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«Суперсемейку 2» на D23 2017 представлял режиссёр Брэд Бёрд. Стало известно, что сюжет сиквела начнётся на том же самом месте, где закончилась первая часть. Теперь главные герои окажутся в расширенной вселенной с новыми союзниками, одним суперзлодеем и Эластика станет главной героиней истории.

Ещё Бёрд вставил в продолжение сцену, которая не попала в оригинал: Боб приглядывает за Джек-Джеком, но засыпает на диване. По телевизору показывают черно-белый фильм про полицейских и воров. Джек-Джек видит людей в масках по телевизору, а потом замечает во дворе копающегося в мусоре енота. Думая, что енот похож на грабителя, он пытается помешать вредителю. Последний старается отпугнуть ребёнка, но тут включаются многочисленные способности Джек-Джека и мелкий начинает гонять енота по двору. Боб просыпается и наблюдает чудесную картину, как его супергероический сын третирует бедное животное.

«Суперсемейка 2» выходит 15 июня 2018 года.

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Студия Disney*Pixar на D23 Expo раскрыла новый проект — пока безымянное городское фэнтези от режиссёра «Университета монстров» Дэна Скэнлона.

Действие разворачивается в мире без людей, но с эльфами, троллями и феечками (единороги считаются надоедливыми тварями). Сюжет рассказывает историю двух братьев-эльфов, которые потеряли отца в очень юном возрасте и даже не помнят его. Но благодаря остаткам магии они получают шанс провести один волшебный день вместе с живым родителем. Уже слёзы наворачиваются!

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В анимационном фильме «Ральф 2», который выходит 21 ноября 2018 года, будет невероятная по силе сцена с участием всех Диснеевских Принцесс (Моана, Анна, Мерида, Рапунцель, Тиана, Покахонтас, Жасмин, Белль и Ариэль).
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И под конец D23 Expo 2017 Джон Лассетер объявил, что не будет режиссёром «Истории игрушек 4» и возложил эту почётную обязанность на Джоша Кули — сценариста «Головоломки» и постановщика короткометражки «Первое свидание Райли». Новая «История игрушек» премьеруется 21 июня 2019 года.

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Суперсемейка 2
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