Анонс вампирского аниме «Линия дьявола»

Сентябрьский выпуск журнала Monthly Morning Two объявил о производстве анимационной адаптации манги Рё Ханады в жанре тёмного городского фэнтези «Линия дьявола» (Devil’s Line).

Однажды на обычную японскую школьницу по имени Цукаса напал «дьявол» — один из вампиров, живущих и скрывающихся среди людей, но её спас парень по имени Анзай — полудьявол и член тайного отдела токийской полиции, занимающегося преступлениями, связанными с дьяволами. Теперь Анзай по долгу службы присматривает за Цукасой, и между ними быстро образуется сложная связь, которая, как боится Анзая, станет настоящей проверкой на прочность для его железного правила никогда не пить человеческой крови.