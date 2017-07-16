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Расширение «Пространства»: Дэвид Стрэтэйрн присоединится к третьему сезону сериала

Дэвид Стрэтэйрн («Ультиматум Борна», «Люди Альфа», «Миллиарды») исполнит одну из главных ролей в предстоящем третьем сезоне научно-фантастического сериала «Пространство» на кабельном канале Syfy. Какую именно, пока не сообщается.

Действие сериала, основанного на романах Дэниела Абрахама и Тая Френка, пишущих под псевдонимом Джеймс Кори, разворачивается в далёком будущем в эпоху активной колонизации галактики. Детектив Джозеф Миллер (Томас Джейн), расследуя дело об исчезновении молодой женщины, оказывается на борту космического корабля, капитан которого – Джеймс Холден (Стивен Стрейт) - решает помочь ему в поисках и попутно разоблачить величайший заговор в истории человечества.

Шоураннерами проекта выступают Марк Фергус и Хоук Остби. Оба также числятся исполнительными продюсерами вместе с Нареном Шанкаром, Шоном Дэниэлом, Джейсоном Брауном, Шэрон Холл, Эндрю Косовым и Бродериком Джонсоном. Производством занимается Alcon Television Group.

Съёмки тринадцатисерийного третьего сезона уже идут полным ходом в Торонто, а премьера намечена на следующий год.

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