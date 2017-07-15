Дата выхода Sundered и бесплатная копия Jotun

Инди-студия Thunder Lotus объявила дату выхода своей второй игры, профинансированной на «Кикстартере» метроидвании Sundered, и решила отметить это знаменательное событие не только выпуском релизного трейлера (хотя куда же без него), но и бесплатной раздачей их прошлой разработки, Jotun, через Steam и GOG. Забрать халяву можно по представленным предложением раньше ссылкам, ну а мы воспользуемся случаем, чтобы впервые поговорить о Sundered.

Sundered — игра красивая, но это как раз неудивительно — Jotun тоже впечатляла в первую очередь своей двухмерной графикой и анимацией, в то время как геймплей был откровенно нудноват и примитивен (но вы всё равно попробуйте, раз уж раздают бесплатно — а ну как вам зайдёт больше, чем нам?). Интереснее другое: авторы честно признают, что их прошлый проект был далеко не идеален, и утверждают, что в Sundered они добавили множество более комплексных механик, разнообразия, вариативности и реиграбельности. И, глядя на трейлер, им начинаешь верить: происходящее там нудным и казуальным не кажется совершенно.

Выйдет же эта «метроидвания с постоянно изменяющимися локациями и мрачной историей, вдохновлённой работами Лавкрафта» уже 28 июля.