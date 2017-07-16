D23 Expo 2017: презентация художественных фильмов. Первый показ трейлера «Мстителей: Войны бесконечности»

На D23 Expo 2017 прошла презентация художественных фильмов.

Начнём с самого скучного: описания первого трейлера «Мстителей: Войны бесконечности» — ролика, который появится не раньше октября.

Стражи галактики несутся куда-то на «Милано», Звёздный-Лорд предупреждает всех о возможной опасности и предлагает скорчить максимально злобные рожи. Внезапно тело врезается в переднюю часть корабля. Это — Тор! Ракета предлагает включить дворники.

Нарезка: Локи вручает Таносу тессеракт! Человек-паук на школьном автобусе. Кто-то говорит о Таносе: «Смерть следует за ним, как тень». Мы видим разграбленное жилище Коллекционера, где рыдает Гамора.

Реплика Таноса: «Веселье не первое, что приходит на ум, когда пытаешься сбалансировать вселенную. Но это всегда вызывает у меня улыбку».

Масштабное сражение с Мстителями! Возвращение Халкбастера! Человек-паук в суперкостюме. Гигантская битва с Таносом на разорённой пустоши. Безумный титан движением руки вызывает бомбардировку кометами. Доктор Стрэндж в гуще потасовки. Серьезных люлей ловит Железный человек.

• • •

Режиссёр Тим Бёртон приступил к съёмкам «Дамбо» . Главные роли в фильме исполняют Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и Ева Грин

Фаррелл сыграет бывшего артиста цирка, который возвращается после войны домой. Новый директор (Де Вито) берёт его на работу, чтобы присматривать за новорожденными слонёнком, чьи огромные уши делают Дамбо всеобщим посмешищем. Но когда дети протагониста обнаруживают, что слонёнок умеет летать, то хваткий бизнесмен (Китон) и воздушная гимнастка (Грин) пытаются сделать из чудо-слона новую цирковую звезду.

Кино выходит 29 марта 2019 года.

• • •

«Аладдин» Гая Ричи наконец-то нашёл исполнителей главных ролей: уличного воришку сыграет Мена Массуд, а принцессу — Наоми Скотт. Уилла Смита также официально подтвердили Джинном из Лампы.

Некоторые элементы сюжета возьмут из оригинального анимационного фильма, а другие — из книги «Тысяча и одна ночь». Все песни из мультика 1992 года, разумеется, оставят.

• • •